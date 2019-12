SON DƏQİQƏ - Bakıda ticarət mərkəzi yanır - YENİLƏNİB - VİDEO - FOTO

Bakıda ticarət mərkəzində yanğın başlayıb.

Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib.

Verilən məlumata görə, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə, Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda “EuroHome” tikinti materialları bazarı ərazisində yanğın olması barədə məlumat daxil olub.

Dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürmə qüvvələri və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

Hazırda yanğının qarşısının alınmasını istiqamətində tədbirlər görülür.

***

“Bakının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "EuroHome” tikinti materialları bazarında yanğın baş verən əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Çağırış 3 elan olunub”.

Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək.

Hadisə yerindən görüntünü təqdim edirik:

