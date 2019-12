Elnarə 6 mərtəbəli villa tikdirir

Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva 6 mərtəbəli villa tikdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Zaur Kamal "5/5" verilişində deyib.

"Deyir, elə bir ev tikiririəm ki, bu başdan o başa bir-birimizi eşitməyəcəyik. Evdə üç-dörd qulluqcu işləyəcək. Şou-biznesdə heç kimin belə evi yoxdur. Nə vaxt bitəcək" deyə aparıcı söyləyib.

Elnarə isə hələ evinin yarımçıq olduğunu söyləyib:

"Bir az pul yığıb pəncərə, bir az pul yığıb darvaza alırıq. Evim hazırda nə gündədir, təmir gedir. Bitəndən sonra göstərəcəm. Xalqım pul verib, toya aparacaq, mən də tikdirib, bitirəcəm".

