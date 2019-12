Afaq Bəşirqızı: "Qonorarıma dəymək olmaz" - VİDEO

"Seriallara dəvət almıram. "Bəyənməməmək" etikadan uzaq ifadədir. Öz fikrim ola bilər. Meydan deyil, deyim, mənim arxamca gəlin".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Afaq Bəşirqızı "Səhər-səhər" verilişində deyib. Seriallara çəkilmədiyini deyən aktrisa qonorarına heç vaxt endirim etmədiyini söyləyib:

"Dəvət almırsm, bilirlər ki, çəkilmirəm. Qonorarıma dəymək olmaz. Canım, gözümsən. Əgər bu işə əl atmısansa, demək, imkanın var. Olmasa, etməmə. Əgər bu, sənin gələcəyin, debütün olacaqsa, gələrəm.

AzTV-də getdik çəkildik. Çünki orada Şərif (Şərif Qurbanəliyevin "Zəng" filmi - red.) var idi. Onun kimi istedadlar hər an yetişmir. Qədri bilinmir. Orada elə bir qonorar aldıq ki... Heç kim danışmadı. Niyə? Çünki belə lazımdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.