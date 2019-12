Eşşək şəkli olan pankart açdı - Çempionlar Liqasında qalmaqal düşdü

Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu turunda keçirilən "Lion" – “Leyptsiq” matçından sonra xoşagəlməz hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, görüşdən sonra meydana girən yerli azarkeşlərdən biri Fransan klubunun müdafiəçisi Marseloya qarşı üzərində eşşək şəkli olan və “Marselo, bu klubu tərk et” yazılan pankart açıb. Marselo azarkeşə cavab olaraq, ona tərəf gedib və orta barmağını göstərib. "Lion"un kapitanı Memfis Depay da həmin azarkeşdən pankartı almağa çalışıb. Komanda yoldaşlarının müdaxiləsindən sonra isə Depay və Marselo sakitləşdirilib.

“Lion” – “Leyptsiq” matçı 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb və hər iki komanda 1/8 finala yüksəlib. / Qol.az

