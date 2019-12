"İnstagram" sosial şəbəkəsinin işində problemlər bir neçə ölkədə müşahidə olunur. "YouTube" onlayn video hostinqin işində də nasazlıq olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Downdetector" xidmətin saytında bildirilib.

Ən çox sosial şəbəkədəki nasazlıqlar ABŞ-da, Avropanın bir çox ölkələrində, eləcə də Latın Amerikasında müşahidə olunur.

Youtube-un işində problemlər ən çox ABŞ, elecə də Avropa və Latın Amerikası ölkələrində müşahidə olunur.

