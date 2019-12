İtaliyanın "Fiorentina" klubunun futbolçusu Frank Riberi 10 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.



Bildirilib ki, A seriyasının 14-cü turunda "Leççe" ilə matçda ayağından zədələnən fransalı yarımmüdafiəçi Almaniyada əməliyyat olunub. 36 yaşlı oyunçunun bərpa müddəti təxminən 10 həftə çəkəcək.



Qeyd edək ki, Riberi bu mövsüm ölkə çempionatında 11 matçda 2 qol vurub.

