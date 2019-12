Yeni xidmətlər yaradılacaq - Bu qurumlar qarşısında tələblər qoyuldu

Övladlığa götürənlər, qəyyumlar, himayəçilər, himayədar ailələr üçün sosial məsləhət yardımı və psixoloji-pedaqoji dəstək xidmətləri yaradılacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə “2020-2026-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin inkişafına dair Milli Strategiya”da bildirilib.

Tədbirlər Planının icraçıları Nazirlər Kabineti, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, aidiyyəti qeyri-hökumət təşkilatlarıdır.

Tədbirlər Planının icra müddəti 2023-2024-cü illəri əhatə edəcək.

