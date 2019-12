Oğlan canlı efirdə qız iştirakçının alt paltarını çıxartdı, veriliş bağlandı - FOTOLAR

Bir zamanlar Azərbaycanda yayımlanan "Qəfəs" verilişi ilə müəyyən qədər oxşarlıq təşkil edən, Hollandiyada efirə gedən "The Villa" verilişində biabırçı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, RTL kanalında yayımlanan veriliş iştirakçıların əxlaqsızlığına görə bağlanıb.

Belə ki, sərxoş oğlan canlı yayım zamanı qadın iştirakçısının alt paltarını çıxardıb. Həmin kadrların efirə getməsi ölkədə qalmaqal yaradıb.

Verilişin layihə rəhbəri ilə yanaşı kanal rəhbəri də tamaşaçılardan üzr istəyib və bildirib ki, belə verilişlərin yayımı dayandırılmalıdır. (milli.az)



