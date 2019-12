Meyxanaçı Oqtay: “Samirədən aldığım zövqü Damladan almıram” - VİDEO

Meyxanaçı Oqtay Kamil müğənni Damla və Şəbnəmlə duet oxumaqdan boyun qaçırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi onları dinləmədiyini də bidirib:

“Pis oxumurlar, amma əla deyillər. Nəyəsə qulaq asmaq istəsəm, başqa adamları dinləyərəm. Samirədən, Xatirədən aldığım zövqü onlardan almıram”.

Oqtay Damlayla duet oxumaq istəmədiyini də bildirib:

“Samirəni seçərəm. Ona görə yox ki, duet ortağımdır. Çünki Samirə not bilir, daha potensiallıdır, “baqajı” daha çoxdur”.

ARB-nin “Şou Nyus” verilişindən olan görüntüləri təqdim edirik:

