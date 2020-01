Pensiyaçıların bütün kredit borcları silinəcək

Ölkə başçısının rəhbərlik etdiyi Monqolustan Milli Təhlükəsizlik Şurası, ölkədəki pensiyaçıların bütün kredit borclarını silinməsinə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Monqolustan Prezidenti Xaltmaa Battulqa qərarı 31 dekabr media vasitəsilə xalqına Yeni il təbriklərini çatdırarkən elan edib.

Ölkə Prezidenti deyib: "Monqolustan Milli Təhlükəsizlik Şurasının pensiyaçılara kömək məqsədi ilə kredit borclarının silinməsi barədə qərarı sizlərə çatdırmağa çox xoşbəxtəm ..."

Monqolustanda pensiya alan 380 mindən çox yaşlı və statistikaya görə, yarısından çoxunun kredit borcları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.