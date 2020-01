Azərbaycan ötən il ixracı artırıb

2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 18,3 milyard dollar məbləğində məhsul ixrac edib.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən məlumat verir.

Bu göstərici 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,17 faiz çoxdur.

İxracda dövlət sektorunun payı 11,954 milyard dollar, özəl sektorun payı 7,195 milyard dollar, fiziki şəxslərin payı 53 milyon dollar təşkil edib.

Hesabat dövründə Azərbaycan daha çox neft və neft məhsulları, təbii qaz, meyvə və tərəvəz, eləcə də plastik kütlə və plastik kütlədən məmulatlar ixrac edib.

Azərbaycanın ixrac etdiyi məhsulların məbləğinə görə ilk beşliyi:

