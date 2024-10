6 bürc üçün şans dövrü başladı - Üzərlərinə pul "yağacaq"

Bu həftə bəzi bürclər üçün parlaq şans və sərvət zolağı gətirəcək!

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən xəbərinə görə, ulduzlar uzun müddət arzuladığınız xoşbəxtliyi tapmağınıza kömək etmək üçün bir-birinə uyğunlaşdıqca maraqlı hadisələrə və yeni imkanlara qapı açın.

Qoç

Qoç üçün bu həftə uçuş-eniş zolağı olacaq. İş yerində sizi tanınma və səxavətli təkliflər gözləyir - bəlkə də indi gəlirinizi artırmaq və ya çoxdan arzuladığınız vəzifəni əldə etmək şansınızdır.

Şəxsi ünsiyyət də yaxşı keçəcək, sanki dostlar və yaxınlarınız əhvalınızı hiss edirlər. Əhəmiyyətli danışıqlar və ya əməliyyatlar planlaşdıranlar üçün həlledici addımların vaxtı çatıb. Bu həftə sizə uğur axınında olmağın nə demək olduğunu göstərəcək!

Əkizlər

Əkizlər üçün tale bütün şans tellərində oynayır. Şəxsi həyatınızda xoş sürprizlər gözləyin - qəfil görüşlər və ya sevdiyiniz insanın açıqlamaları münasibətlərinizi gücləndirəcək.

Karyera yüksəlişi də gündəmdədir: nəhayət ki, əvvəllər arzu olaraq qalan ideyaları həyata keçirə biləcəksiniz. Ambisiyalarınıza əməl etməkdən qorxmayın: ulduzlar sizi dəstəkləməyə və ən vəhşi planlarınızı həyata keçirməyə kömək etməyə hazır olanlara istiqamətləndirəcək.

Şir

Şir bürcü üçün əla qələbələr və həzlərin vaxtı gələcək. Bu həftə maliyyə və uzunmüddətli layihələrlə bağlı mühüm məsələləri həll edə biləcəksiniz. İşinizə görə səxavətli mükafat almağınız və ya yeni gəlir mənbəyi tapmağınız mümkündür.

Münasibətlərdə hər şey parlaq və zəngin olacaq - romantika və ya yeni tanışlıq həyatınızı dolduracaq. Müsbət dəyişikliklər vəd edən istənilən təklifi qəbul etməkdən çekinmeyin!

Əqrəb

Əqrəblər, əsl qələbəyə hazırlaşın. Əvvəllər yalnız maneələrin olduğu məsələlərdə bu həftə sizə uğur gətirəcək. Siz çoxdankı planlarınızı həyata keçirməyə kömək edəcək xüsusi güc və cəsarət hiss edəcəksiniz.

Daha çox şey götürməkdən qorxmayın - səyləriniz zəngin şəkildə mükafatlandırılacaq. Sizi ruhlandıranlarla mühüm əlaqələr qurmaq və ya əlaqələri gücləndirmək imkanınız da ola bilər. Hər gün özünə inamla dolsun!

Oğlaq

Oğlaqlar üçün bu həftə əziz arzunun yerinə yetirilməsinə yaxın olacaq. Zəhmətiniz, nəhayət öz bəhrəsini verəcək, uğur da ardınca gələcək. Şəxsi həyatınızda anlaşma və dəstək tapacaqsınız ki, bu da münasibətləri gücləndirməyə və dinclik verməyə kömək edəcək.

İşdə özünüzü ən yaxşı tərəfdən göstərə biləcəksiniz, bunun sayəsində hörmət və tanınma qazanacaqsınız. Əlçatmaz görünsələr belə, qarşınıza məqsədlər qoyun - ulduzlar arzularınızı gerçəkləşdirməyə hazırdır.

Balıq

Balıqlar üçün əsl möcüzələr həftəsi gəlir. Etdiyiniz hər şeydə şanslı olacaqsınız. Yüngüllük və pozitivlik sizi bürüyəcək, yaxınlarınız sizi dəstək və xoş sürprizlərlə sevindirəcək.

Xüsusilə şəxsi məsələlərdə yeni mərhələnin qapıları açılacaq - kimsə yeni romantikaya başlaya bilər və ya cari münasibətlərdə yeni dərinlik hiss edə bilər. Qoy hər gün sevinc və ilham gətirsin, çünki indi kiçik və böyük möcüzələrin vaxtıdır!

