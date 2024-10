Ançelotti gedir, yerinə o gəlir - "Real"ı qarışdıran iddia

"Real Madrid" “El Klasiko”da "Barselona"ya 0-4 hesabı ilə uduzandan sonra baş məşqçi Karlo Ançelotti barədə müzakirələr başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”ın prezidenti Florentino Peresin Ançelotti ilə yollarını ayırmağı düşündüyü və onun yerinə namizədin də müəyyənləşdiyi iddia edilib. “Sport”un məlumatına görə, Peresitalyan çalışdırıcının yerinə Xabi Alonsonu gətirmək istəyir. Daha əvvəl "Real"da çıxış edən ispan çalışdırıcının Madrid nəhənginin təklifinə razılıq verəcəyi iddia edilir.

Qeyd edək ki, Xabi Alonso Arda Gülerin futbolunu bəyənən məşqçidir. Məlumata görə, Xabi Alonso Arda Güleri ötən transfer zamanı “Bayer Leverkuzen”a transfer etmək istəyib. Lakin "Real Madrid" bu transferə icazə verməyib.

