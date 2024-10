Talıbovların şirkəti ləğv olunur

"Mest-8” MMC (VÖEN – 0201411191) ləğv olunduğunu elan edir.

Metbuat.az yeniavaz.com-a istinadən xəbər verir ki, ləğvetmə elanında kreditorlardan iki ay ərzində tələblərini Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, ev 18, mənzil 26 ünvanına bildirmələri istənilir.

Qeyd edək ki, "Mest-8” MMC 2023-cü ilin martın 13-də dövlət qeydiyyatına alınıb.

Şirkətin nizamnamə kapitalı 50 min manatdır və qanuni təmsilçisi Xəlilova Sədaqət Səfər qızıdır.

Onu da bildirək ki, "Mest-8” MMC dövlət qeydiyyatına alınan zaman nizamnamə kapitalı 500 min manat, qanuni təmsilçisi isə Əliyev Qadir Neyman oğlu olub.

Bu şirkətin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun ailə üzvlərinə məxsus olması ilə bağlı mətbuatda çoxsaylı yazılar yayımlanıb.

