Ən zəkalı 5 bürc - Ağılları ilə meydan oxuyurlar

Astrologiya bürclərin hər birini fərqli şəkildə şərh edir. Lakin bəzi bürclər fərqli düşüncəsi, strategiyası və analitik gücü ilə digərlərindən seçilir. Astroloqlar beş bürcün daha yüksək İQ səviyyəsinə malik olduğunu bildirir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən ən zəkalı 5 bürcü təqdim edir:

Qız

Sistematik düşünən Qız bürcü heç vaxt səhv addım atmır. Onlar xırdalıqlı yanaşmalarını zəka bacarıqlarına da əks etdirir. Məsələləri həll edərkən məntiqi düşünməyə üstünlük verirlər və metodik yanaşmaları onları müvəffəqiyyətə aparır.

Əqrəb

Ən maraqlı düşüncələrin sahibi olan Əqrəb bürcü strateji gücü ilə tanınır. Ən mürəkkəb problemlərə belə sakit yanaşır və həll yollarına fokuslanır. Bu xüsusiyyətləri onları ağıllı bürclər kateqoriyasına daxil edir.

Dolça

İrəlini görmə qabiliyyətinə malik Dolça bürcü qeyri-adi məntiqə malikdir. Onlar analitik zəkaları sayəsində heç nəyi diqqətdən qaçırmaz və unikal düşüncə tərzləri ilə fərqlənirlər.

Oğlaq

Strateji düşüncə tərzinə malik Oğlaq bürcü zəkasını intizamla işlətməyi bacarır. Onlar praqmatik yanaşmaları ilə intellektual qabiliyyətlərini birləşdirərək müvəffəqiyyət əldə edirlər.

Əkizlər

Sürətli düşünən və qərar verən Əkizlər bürcü praktik zəka ilə tanınır. Doğuşdan gələn maraq və analiz qabiliyyətləri onları daim biliyə can atan edir. Onlar sürətlə məlumat emal edir və ünsiyyət bacarıqları ilə zəka qabiliyyətlərini birləşdirir.

