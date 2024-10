Türkiyədən Pakistana uçan təyyarədə sərnişinin ölməsi səbəbindən hava gəmisi Bakıya məcburi eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbuldan Pakistanın Lahor şəhərinə uçan təyyarədə sərnişin qismində olan 1951-ci il təvəllüdlü Pakistan vətəndaşı Parveen Nusraat ölüb.

Bu səbəbdən TK0714 reysi ilə hərəkət edən təyyarə Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına məcburi eniş edib.

Hazırda faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.