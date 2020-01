Trampa şok şikayət: "Planeti ondan xilas edin"

ABŞ prezidenti Donald Trampa “Barselona”nın baş məşqçisi Ernesto Valverdedən yarızarafat şikayət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezidentin “Facebook” səhifəsinə Yussef Əl-Maraqi adlı bir şəxs bu sözləri yazıb:

“Salam, Mister Tramp. Ernesto Valverde “Barselona”nın məşqçisi kimi maskalanmış İran casusudur. Zəhmət olmasa, ona uyğun şəkildə hərəkətə keçin və planeti ondan xilas edin. Təşəkkürlər”.

Qeyd edək ki, “Barselona” azarkeşləri Ernesto Valverdenin məşqçilik fəaliyyətindən narazıdır.(oxu.az)

