ABŞ hərbi bazasına hücum: 2 təyyarə və 2 helikopter yandırıldı / FOTOLAR

Keniyanın Lamu bölgəsinldəki "Manda" uçuş-enmə zolağına terrorçuların hücumu olub. Bir neçə qrup keniyalı hərbçilərlə atışmaya başlayıb. Terrorçuların məqsədi uçuş-enmə zolağını ələ keçirmək, sonra isə beynəlxalq kontingentin, o cümlədən ABŞ Hərbi-Hava Qüvvələrinin istifadə etdiyi "Camp Simba" bazasına girmək idi.

Demokrat.az bildirir ki, hücumdan əvvəl terroçular bazanın elektrik təminatını pozublar.

Hücum zamanı terrorçular yanacaq anbarını yandırıblar, ABŞ HHQ-nin iki təyyarəsini və iki helikopterini yandırıblar. ABŞ hərbçilərinin dediklərinə görə, bu aviavasitələrin üçü istifadə üçün yararsızdı.

Keniya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatğa görə, baza müdafiə olunub, 4 terrorçu məhv edilib.

Hücumu gerçəkləşdirən "Əş Şəbab" terror qruplaşmasının yaydığı bəyanatda isə vurtulanır ki, bazaya "elitar dəstə" yönəlibmiş.(Milli.Az)

