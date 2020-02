Almaniya kansleri Angela Merkel, Fransa prezidenti Emmanuel Makron və Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson İraq parlamentinin xarici qoşunların ölkə ərazisindən çıxarılması barədə qərarından sonra rəsmi Bağdadı İŞİD terror qruplaşmasına qarşı beynəlxalq koalisiyanı dəstəkləməyə çağırıblar.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə dövlət və hökumət rəsmilərinin birgə bəyanatında bildirilir.



