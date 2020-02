Almaniya, Fransa və Britaniya liderləri Süleymaninin mənfi rolu haqqında bildiriblər

Almaniya, Fransa və Britaniya liderləri bildiriblər ki, koalisiya qüvvələrinin İraqdakı zərbələrini pisləyirlər, amma general Qasım Süleymaninin regiondakı mənfi rolundan narahat olublar.

Bu barədə “Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir.

"Biz koalisiyanın İraqdakı qüvvələrinin son zərbələrini pislədik və xüsusən İranın İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının (“Sepah”) “Quds” qanadının komandanı general Qasım Süleymaninin komandanlığı altında inqilabın və "Al-Kuds" bölməsinin İran keşikçiləri vasitəsilə oynadığı mənfi roldan narahat idik", - deyə Angela Merkelin, Emmanuel Makronun və Boris Consonun birgə bəyanatında deyilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.