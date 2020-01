Dünyanın ən dəyərli futbolçusu odur - FOTOFAKT

Beynəlxalq İdman araşdırmalar mərkəzi (CIES) dünyanın ən dəyərli futbolçularını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən dəyərli futbolçu kimi PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe göstərilib. Fransa millisinin üzvünün transfer qiyməti 265,2 milyon avrodur.



“Mançester Siti”dən Rahim Sterlinq 2-ci (223,7 milyon avro), “Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salah 3-cü (175,1 milyon avro), Dortmund “Borussiya”sının vingeri Ceydon Sanço 4-cüdür 168,9 (milyon avro).



Futbolçuların dəyəri yaş, oynadıqları liqa və bəzi statistikalara görə təyin edilib.

