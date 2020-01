Elza Seyidcahan: "Hamımız hamilə olmalıyıq" - VİDEO

Əməkdar artist Elza Seyidcahan deputatlığa namizədliyindən bəhs edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Hər şey daxil" verilişində qonaq olan müğənniyə aparıcı-prodüser Tarix Əliyev (Tolik) bunla bağlı suallar ünvanlayıb. Tolik bildirib ki, Seyidcahan artıq 500-dən çox imza toplayıb.

Elza məsələ ilə bağlı çox danışmayacağını deyib:

"Bizə danışmağa icazə yoxdur. Hələ proseslər davam edir. Təsdiqlənsin, açıqlama verəcəm".

İfaçı daha sonra həmkarı Mətanət İsgəndərlinin yenidən ana olma istəyinin qınanılmasına münasibət bildirib. "Biz hamımız hər zaman hamilə olmalıyıq" deyən Seyidcahana Tolik "Biz də, buradakı kişilər də" sualını ünvanlayıb.

O, isə "Bəli, hamımız. Yaxşı əməllərimizlə hamilə olmalıyıq. Kaş mənim 10 övladım olardı" sözlərini əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.