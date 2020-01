Son bir il ərzində İŞİD terror təşkilatı İraqın qərbində yenidən oyanaraq, güclənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İordaniya Kralı II Abdullah deyib.

“Son bir ərzində biz İŞİD-in təkcə Suriyanın cənub-şərqində yox, həmçinin İraqın qərbində oyandığını və gücləndiyini müşahidə edirik”, – deyə o bildirib.

İordaniya kralı beynəlxalq güclərin İraqda mövcudluğunu saxlamalı olduğunu da deyib.

