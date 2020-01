"Miss Belçika" efirdə yıxıldı: büsqalteri açıldı, yerə düşdü - VİDEO

23 yaşlı Celine Van Outsel canlı yayımda pərt olub.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, qız "Miss Belgium 2020" müsabiqəsinin qalibi olub. Canlı efir zamanı Celine pilləkənlərdən enərkən səhnədə yıxılıb. Ancaq hər şey bununla da bitməyib. Sarışın ayağa qalxanda buzqalteri yerə düşüb.

Ancaq qız özünü itirməyib və gülümsəyərək ayağa qalxıb. Alt paltarı isə səhnədə qalıb.

Video qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə yayılıb, amma Celine bu vəziyyətə yumorla reaksiya verib. İnstaqram-da ona dəstək olan hər kəsə təşəkkür edib.

