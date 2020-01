“Türkiyənin tədiyə balansının açıqlanmasından sonra, bu ilin ikinci rübündə Türk lirəsinin dollar qarşısında sərt şəkildə enməsini proqnozlaşdırırıq”.

Metbuat.az "report”a istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniyanın “Commerzbank”ın eksperti Tatham Goos acıqlamasında bildirib.

Rəsmi məlumata görə, noyabr ayında tədiyyə balansının kəsiri 518 mln dollar olub.

Qeyd edək ki, 2018-ci ilin eyni dövründə tədiyyə balansında 1,041 mlrd dollar səviyyəsində profisit qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.