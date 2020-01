“O səs Türkiyə”nin studiyasına girən pişik ortalığı qarışdırdı - VİDEO

Reytinqləri alt-üst edən TV8-də yayımlanan “O səs Türkiyə” musiqi yarışmasında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsabiqənin çəkilişləri zamanı studiyaya pişik girib. Studiyada oturan tamaşaçılar ilə birlikdə müsabiqənin məşhur jüri üzvləri Murat Boz, Hadisə, Beyaz Öztürk və Seda Sayan təəccüblərini gizlədə bilməyiblər.

Pişiyi studiyadan kənarlaşdırmağa çalışsalar da o, məkanı tərk etməyib.

Murat Boz pişiyə yaxınlaşmaq istəyəndə o, Hadisənin yanına gəlib. Proqramın aparıcısı Acun Ilıcalının “Pişik Hadisənin komandasını seçir” cümləsi isə izləyicilərin üzünü güldürüb. Beləcə, pişik gərgin seçim turunun abu-havasını dəyişərək, müsbət aura bəxş edib.

