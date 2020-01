Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev ölkə prezidenti Vladimir Putinin Federasiya Şurasına müraciətindən sonra hökumətin tam tərkibdə istefaya getdiyini açıqlayıb.

Bu barədə Metbuat.az Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir.

Rusiyanın dövlət başçısı görülən işlərə görə hökumətə təşəkkür edib.

