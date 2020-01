Rusiya prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini vəzifəsini təsis etmək niyyətindədir.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə keçmiş hökumət başçısı Dimitri Medvedev nəzərdə tutulur.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya hökuməti istefa verib.

