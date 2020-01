İspaniya La Liqasında 20-ci turun oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real" bu turda "Sevilya"nı qəbul edib.



Oyun Madrid klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, bu qələbə ilə xalını 43-ə yüksəldən Zinəddin Zidanın komandası turnir cədvəlinin 1-ci pilləsində qərarlaşıb. "Barselona" 40 xalla (19 oyun) 2-ci, "Atletiko" 35 xalla (19 oyun) 3-cüdür.

