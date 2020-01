Dilarə ehtiraslı “İnstagram” şəkli ilə gündəmə gəldi - FOTO

Sosial media hesabında paylaşımları haqqında söz etdirən cazibədar müğənni Dilarə Kazımova yenə də özünü dilə-dişə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi “İnstagram” hesabında yayımladığı açıq-saçıq fotosu ilə gündəmə gəlib. Dilarə, uzun, dərin yarıqlı və sinə dekolteli parlaq gümüşü libası ilə göz qamaşdırıb. Stulda əyləşən Kazımova əyninə geyindiyi libasın dərin yarığından ayaqlarını ön plana çıxarıb.

Şəkildə seksual poza verən D.Kazımova paylaşımı ilə ehtiras saçıb. “Əynindəki paltarı da soyunsaydın, daha da gözəl görünərdin”, “Çox gözəl ayaqlarınız var”, “Siz seks simvolusuz” kimi rəylərlə müğənnini sosial media izləyiciləri şərh yağışına tutublar.

