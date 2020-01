Dünən axşam saatlarında Göygöl rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Göygöl-Gəncə yolunda "QazEL" markalı yük maşını ilə "Mercedes" markalı minik avtomobili toqquşub. Bu zaman idarəetmədən çıxan yük maşını yolun kənarına aşıb.

Hadisə nəticəsində 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Qəzadan görüntüləri təqdim edirik.

