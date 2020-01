Yunanıstan hökuməti 10 min miqrantı Türkiyəyə göndərmək niyyətindədir

Yunanıstan hökuməti 2020-ci ildə 10 min miqrantı Türkiyəyə geri göndərməyi planlaşdırır.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Yunanıstan hökumətinin təmsilçisi Stelios Petsas Şimali Egey adalarının icra hakimiyyətlərinin rəhbərləri ilə görüşündən sonra "Real FM" radiosuna açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, miqrantların adalardan Yunanıstanın materik hissəsinə köçürülmələrinə baxmayaraq, problem hələ də tam həllini tapmayıb və yerlərdə etirazlarla qarşılanır. Sığınacaq statusuna və beynəlxalq müdafiəyə uyğun olmayan miqrantlar tezliklə geri göndəriləcəklər. Amma bunun üçün hökumətə vaxt lazımdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.