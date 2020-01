Anar Rzayev tənqidlərə cavab verməkdən imtina edib

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) sədri, Xalq yazıçısı Anar Rzayev yenidən birliyin sədri vəzifəsinə namizəd olması ilə əlaqədar tənqidlərə cavab verməkdən imtina edib.

AYB sədri "Report"un əməkdaşının məsələ ilə bağlı sualını cavablandırmayıb.

"Bu barədə heç nə danışmayacam", - deyə A.Rzayev bildirib.

Qeyd edək ki, A.Rzayevin 82 yaşı var. O, 1987-ci ildən AYB-nin sədri vəzifəsini tutur. A.Rzayev bir neçə gün öncə növbəti dəfə birliyin sədrliyinə namizədliyini irəli sürəcəyini açıqlayıb. Bir qrup yazıçı və şair onun bu qərarını sərt tənqid edib.



