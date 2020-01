Futzal üzrə dünya çempionatı: Xorvatiya Slovakiyanı məğlub edib

Futzal üzrə dünya çempionatının Xorvatiyanın Osiek şəhərində təşkil olunmuş elit-raundunda II tura yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, C qrupunda turun digər qarşılaşmasında Xorvatiya Slovakiya ilə üz-üzə gəlib.

Görüş meydan sahiblərin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:2. Xorvatiya yığması matçın sonlarında penaltini dəqiq yerinə yetirərək, aktivinə növbəti 3 xalı yazdırıb.

Beləliklə, 2 turdan sonra Xorvatiyanın 6, Azərbaycan və Rusiyanın hərəyə 3 xalı var. Slovakiya isə xalsızdır. Son turda Azərbaycan Slovakiyaya qalib gəlsə və Rusiya Xorvatiyanı yenə bilməsə, qrup ikincisi kimi pley-offa vəsiqə qazanacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.