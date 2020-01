"Milan" Rikardo Rodriqesi icarəyə verib

"Milan" müdafiəçisi Rikardo Rodriqesi PSV klubuna icarəyə verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, İsveçrə millisinin üzvü mövsümün sonuna qədər Niderland klubunda çıxış edəcək. Bu keçid üçün Milan təmsilçisinə 1 milyon avro təzminat ödənilib.

PSV daha 5 milyon avro ödəyib, isveçrəli futbolçunu bitdəfəlik transfer etmək məcburiyyətindədir. Çünki müqavilənin şərtlərində bu bənd yer alıb.

27 yaşlı futbolçu bu mövsüm İtaliya A Seriyasında 4 oyun keçirib. "Milan" Rodriqesi 2017-ci ildə "Wolfsburg"dan 17 milyon avroya transfer etmişdi.

Milli.Az

