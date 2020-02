İnternet olmasa belə fasiləsiz əlaqə yaradan tətbiqlər – Həyatınızı xilas edə bilər

İnternet olmadan işləyən tətbiqlər kəsilən əlaqəni qurmaq baxımından həyat xilas edir.

"Şər deməsən, xeyir gəlməz" ifadəsini əsas tutaraq fəlakət anında köməyinizə çatacaq həmin tətbiqləri sizə təqdim edir.

AKUT: Təhlükəsizlikdəyəm

"Təhlükəsizlikdəyəm" tətbiqi parametrlər bölməsindən qeyd etdiyiniz 5-ə qədər telefon nömrəsinə ekranda tətbiqin işarəsini sıxan kimi telefon GPS xidməti ilə olduğunuz yeri SMS vasitəsilə həmin insanlara göndərir.

Firechat

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bluetooth və WiFi ilə quraşdırılmış telefonlar arasında əlaqə yaratmağa imkan verir.

Bridgefy

İnternet və şəbəkə girişi olmayan yerlərdə yalnız Bluetooth vasitəsilə 100 metr məsafədəki insanlarla ünsiyyət qurmağa imkan verir.

MeshTalk

Oppo markası tərəfindən hazırlanan bu texnologiya WiFi və ya şəbəkə olmadan 3 km-lik ərazi daxilində foto, video və mətn göndərməyə imkan verir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.