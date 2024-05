Bu problemi olanlar alça yeməlidir

Yay mövsümünün ən sevilən meyvələrindən biridə alçadır. Təbii antioksidantdır. Tərkibindəki vitaminlər sayəsində bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən alçanın faydalarını təqdim edir:

- Alça tərkibindəki zəngin C vitamini sayəsində immunitet sistemini gücləndirir

- Normal qanın laxtalanmasını təmin edir və qan damarlarının əmələ gəlməsini dəstəkləyir

- Alçada olan fitokimyəvi maddələr və qidalar ürək xəstəliyinə səbəb ola biləcək iltihabı azaldır

- Qəbizliyi aradan qaldırır

- Toxluq hissi yaradaraq arıqlamağa kömək edir

- Dəmir çatışmazlığı kimi sağlamlıq problemlərinin müalicə prosesinə də müsbət qatqı təmin edir

- Tərkibindəki yüksək kalsium sayəsində inkişaf mərhələsində olan uşaqların sümük sağlamlığı üçün çox vacibdir

- Metabolik sürətə təsir edərək arıqlamağa kömək edir

- Tərkibindəki zəngin kaliumun nəticəsi olaraq ürək sağlamlığının qorunmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir

- Yaşlanma prosesində təmin etdiyi yavaşlatıcı təsiri və qırışlara qarşı xüsusiyyətləri gavalıların dəri üçün faydaları arasındadır

- Saç sağlamlığını qoruyaraq, saç tökülməsi problemlərinin qarşısını alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.