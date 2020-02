Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının seçki müşahidə missiyası öz işinə başladı

Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) seçki müşahidə missiyası fevralın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkiləri ilə bağlı öz işinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçki müşahidə missiyasına ŞƏT baş katibinin müavini Sherali Saidamir Jonon rəhbərlik edir.

Seçki müşahidə missiyasına ŞƏT-ə üzv dövlətlərin qanunverici, icra və seçki orqanlarının nümayəndələri, həmçinin ŞƏT Katibliyinin rəsmiləri daxil edilib.

Onlar Bakı və Abşeron yarımadasında, Sumqayıt, Şirvan şəhərlərində, həmçinin onlara yaxın ərazilərdə müşahidə aparacaqlar.

Seçki müşahidə missiyası seçki məntəqələrinin hazırlığını öyrənəcək, səsvermə prosesinin monitorinqini aparacaq, seçki kampaniyasının təşkili, səslərin sayılması prosesini müşahidə edəcək, həmçinin seçicilər, namizədlərin nümayəndələri və digər müşahidəçilərlə görüşəcəklər.

ŞƏT müşahidə missiyası fevralın 10-na kimi Azərbaycanda olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.