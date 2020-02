Bu gün İtaliyada Milan-Bolonya marşrutu ilə hərəkətdə olan sürət qatarı relsdən çıxıb, nəticədə 2 nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Corriere della Sera” qəzeti məlumat yayıb. Milandan yola çıxan sürət qatarı Lodi yaxınlığında relsdən çıxıb. Xilasedicilərin məlumatına görə, 2 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 28 nəfər yüngül xəsarət alıb.

İlkin məlumata görə, qatarın ilk iki vaqonu relsdən çıxıb.

Qəzanın baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil.(Apa)

