İlham Əliyev onları təltif etdi - SİYAHI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Vergi xidməti işçilərinin peşə bayramı günü ilə əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı işçiləri təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Bayramov Mənaf Bayram oğlu

Ələkbərov Sahib Nurəddin oğlu

Məmmədxanov Sahir Polad oğlu

1-ci dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Fətizadə Zaur İntiqam oğlu

Məmmədov Elçin Fərrux oğlu

2-ci dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Bəylərov Elçin Bəylər oğlu

Hüseynov İlham Qulamhüseyn oğlu

3-cü dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Ağammədov Yaqub Sabir oğlu

Alcanov Fuad Oktay oğlu

Alimova Nigar Əyyub qızı

Balakişiyev Natiq Halay oğlu

Bayramlı Nurlan Famil oğlu

Bayramov Bayram Afər oğlu

Bədəlov Eldar Mülküm oğlu

Əhmədov Eldəniz Yunis oğlu

Hacıyev Elnur Sabir oğlu

Hüseyinov Fəxri İxtiyar oğlu

İsmayılov Pərviz Həmid oğlu

İsmayılova Zibeydə Rafiq qızı

Quliyev Mehrəli Gülməmməd oğlu

Quliyev Səxavət Gülbaba oğlu

Quliyev Toğrul Fəxrəddin oğlu

Qurbanov Vüqar Əlyar oğlu

Mansurov Elnur Məhəmməd oğlu

Məmmədov Sarxan Murad oğlu

Mustafayev Fateh Fazil oğlu

Paşayev İlqar Mirzə oğlu

Səfərov Şahin Sabir oğlu

Şabanov Əli Hacı oğlu

Şəkərov Ramil Fikrət oğlu

Tağıyeva Təranə Mehmandar qızı

Təhməzov Qərib Dadaş oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Əkbərli Zaur Fəxrəddin oğlu

Əliyev Azər Rəsul oğlu

İmanov Nicat Şükür oğlu

Quliyev Zaur Zakir oğlu

Seyidov Nuri Söyünqulu oğlu

Yusubov Elçin Mustafa oğlu

Zinatov Ruslan Viktoroviç

“Tərəqqi” medalı ilə

Ağakişiyev Elçin Nadir oğlu

Balakişiyeva Yeganə Nəsir qızı

Kazımov Mirəli Sahib oğlu

Şirinov Natiq Telman oğlu.

