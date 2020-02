Hansı məşhurlar deputat ola bilmədi ? – Siyahı

Fevralın 9-da keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı diqqət çəkən məqamlardan biri də bəzi tanınmış simaların deputat seçilməməsidir.

Metbuat.az parlamentdən kənarda qalan məşhurların bəzilərini təqdim edir:

1. 9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsindən namizəd Günel Səfərova (“Vətəndaş” tədqiqat və inkişaf ictimai birliyinin sədri);

2. 15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsindən namizəd Arif Hacılı (Müsavat Partiyasının başqanı);

3. 19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsindən namizəd İsa Qəmbər (Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı);

4. 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsindən namizəd Fərhad Mehdiyev (Beynəlxalq hüquq üzrə professor);

5. 23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsindən namizəd Taleh Şahsuvarlı (Sosial İnformasiya Agentliyinin direktor, jurnalist);

6. 24 saylı Nizami birinci seçki dairəsindən namizəd Nəsiman Yaqublu (Bakı Dövlət Universiteti, Mətbuat tarixi kafedrasının professoru);

7. 27 saylı Sabunçu ikinci seçki dairəsindən namizəd Emil Şahzadə (Azərbaycan televiziya və radio verilişləri QSC-də direktor müavini, aparıcı);

8. 33 saylı Xətai birinci seçki dairəsindən namizəd Fuad Abbasov (“Misra” İnformasiya Mübadiləsi və Təşəbbüs İctimai Birliyinin sədri, jurnalist);

9. 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsindən namizəd İqbal Ağazadə (Ümid Partiyasının sədri);

10. 44 saylı Sumqayıt-Xızı seçki dairəsindən namizəd Günel Eyvazlı (Sumqayıt Dövlət Universiteti nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin kitabxana müdiri, şair);

11. 54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsindən namizəd Elza Seyidcahan (Əməkdar artist);

12. 54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsindən deputatlığa namizəd İlkin Xəlilov (“Azad Azərbaycan” müstəqil teleradio kompaniyasinda redaktor);

13. 55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsindən namizəd Azər Həsrət (Jurnalist);

14. 60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsindən namizəd Kamil Musavi (İbadət “Carçıoğlu group” MMC-də direktor müşaviri, qazi);

15. 61 saylı Neftçala seçki dairəsindən namizəd Kamran Əsədov (Təhsil Xidmətləri Araşdırma və Təhlil mərkəzinin direktoru, təhsil eksperti);

16. 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsindən namizəd Yadigar Sadıqlı (Müsavat Partiyasının üzvü);

17. 81 saylı Beyləqan seçki dairəsindən namizəd Zülfiyyə Bayramova (ATV telekanalının “Qanunla biz” verilişində layihə rəhbəri);

18. 117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsindən namizəd Ləman Ələşrəfqızı (Real TV-nin əməkdaşı);

19. 125 saylı Zəngilan-Qubadlı seçki dairəsindən namizəd Afət Telman qızı (Real TV-nin əməkdaşı);

