Dünyanın ən qorxuducu xüsusi təyinatlıları - FOTOLAR

Dünyada bütün ölkələrin xüsusi təyinatlı dəstəsi var. İstənilən hərbçi bu dəstələrdə xidmət etməyi arzulayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu xüsusi təyinatlıların olduğu ərazilərə adi əsgərlər girməyə çəkinirlər. Ordunun elitası, ən yaxşıların ən yaxşıları - xüsusi təyinat dəstələrinin döyüşçüləridir. Əsasən də, inkişaf etmiş ölkələr öz güclərini göstərmək və digər dövlətlərə diqtə etmək üçün xüsusi hazırlığa malik ordu yaradıblar.

ABŞ, Britaniya, Rusiya, Fransa, Türkiyə və s. ölkələrdə hərbi məsələlərə, o cümlədən orduya xüsusi diqqət ayrılır. Bu ölkələrdə dövlət büdcəsindən yetərincə vəsait ordunun inkişafına və silahların alınmasına xərclənir.

Dünyanın bəzi ölkələri xüsusi təyinatlı dəstələr, komandolar saxlayırlar. Həmin dəstələrə dünyada ölüm komandoları deyilir.

Dünyanın ən güclü ölüm komandolarının siyahısını təqdim edirik.

1. Tayvan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri

2. Peru Ordusu Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri



3. Kanada Anti-Terror Hücum Qüvvələri

4. Alman Sualtı Komandoları



5. ABŞ Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri

6 Danimarka Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri

7.İsrail Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri



9 Türkiyə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri – “Bordo Beretlilər”

10 İraq Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri

11.Rusiya Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.