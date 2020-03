Xalq artisti arxiv FOTOsunu paylaşdı - "Şər böhtan atan, ayağının altını qazan bir cəmiyyət olduq..."

Xalq artisti Brilliant Dadaşova arxiv fotosunu yayımlayıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, toy günü çəkilən fotosunu "İnstagram" səhifəsində sevənləri ilə paylaşıb.

Xalq artisti fotosunu şərh edərək, bəzi insanlara mesajını çatdırıb.

"Əziz dostlar bu Ədalə müəllimlə bizim toy şəklimizdir. Ortada Bakıda böyümüş, Qarabağı heç görməmiş və könüllü olaraq müharibəyə gedib, Ağdamda şəhid olan xalamız oğlu Elçindir. Arxada dayanan qadın da bir başqa qohumumuzdur. Onun da oğlu Azər Naxçıvanda şəhid olub. İndi şəhidlərimizə baxıb düşünək. Onlar şirin canlarını qurban verdilər. Biz bu günkü cəmiyyəti yaratdığı müğənnisi, mədəni irsii, həmvətənlərini təhqir edən. Bir-biriminə qənim kəsilib ətini didən, bir-birinə şər böhtan atan, ayağının altını qazan bir cəmiyyət olduq. Azad, müstəqil və bu müstəqilliyi, söz azadlığını sui - istismar edən bir cəmiyyət yaratdıq. Yavaş-yavaş mənəvi dəyərləri yox etməyə çalışan insanların cəmiyyətinə çevrilirik. Ruhları şad olsun".

Milli.Az

