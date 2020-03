Əsədin iki ən zəif nöqtəsi: Türkiyə burdan vura bilər - Azərbaycanlı polkovnik

"Türkiyə eyni anda bir neçə cəbhədə döyüşə biləcək bir orduya sahibdir".

Milli.Az xəbər verir ki, bu sözləri Axar.az-a açıqlamasında ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov İdlib ətrafında Əsəd rejimi ilə Türkiyə hərbi qüvvələrinin qarşıdurması fonunda iki tərəfin hərbi potensialını şərh edərkən deyib. O bildirib ki, Türkiyə ordusu istənilən vəziyyətdə hərbi əməliyyat aparmaq imkanlarına malikdir:

"Türkiyə bu gün istər regionda, istərsə NATO çərçivəsində, istərsə də bütün dünyada ən güclü ordulardan birinə sahibdir. Son zamanlar regionda apardığı xarici siyasət də bunun təbii nəticəsidir. Rəsmi Ankara mövcud vəziyyətdə öz ərazi bütövlüyünü istər daxildə, istərsə də xaricdə qorumaq məcburiyyətindədir.

Qardaş ölkə Suriyanın hücumu zamanı 33 şəhid verib, bu, ciddi itkidir. Digər tərəfdən Əsəd rejimi də ciddi itkilər verib. Lakin bu, iki ölkənin hərbi potensialının bir-birinə bərabər olduğunu göstərmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə mövcud razılaşmalara görə istədiyi kimi genişmiqyaslı hərbi əməliyyat apara bilmir. Ankara çalışır ki, münaqişə sülh yolu ilə həll olunsun. Lakin iki ölkə arasında ehtimal edilən bir müharibədə Türkiyənin müqayisəedilməz üstünlüyü var".

Polkovnik qeyd edib ki, Suriyada Əsəd rejiminə əsasən Rusiya və İran dəstək verir:

"Heç kəsə sirr deyil ki, bu iki qüvvə olmasa, Əsəd bu qədər uzun müddət hakimiyyətdə qala bilməzdi. Rusiya Əsəd qüvvələrinə havadan dəstək verir. Bu, əslində Əsədin hərbi hava qüvvələrinin kifayət qədər yaxşı olmadığını göstərir. Türkiyə isə Suriyada hərbi hava qüvvələrindən istifadə etmir.

Bu gün Suriya dənizdən gələ biləcək hücumlara qarşı müdafiəsizdir, çünki Əsədin kifayət qədər güclü donanması yoxdur. Türkiyə isə Aralıq dənizi ölkələri içərisində güclü donanmaya malik ölkələrdən biridir. Əslində, Türkiyənin Suriyaya dənizdən hücum etməsi də gündəmdədir.

Suriya ordusunun vətəndaş müharibəsi, İŞİD və sairlə savaşlarda necə zəif düşdüyünü nəzərə alanda isə Türkiyənin qarşısında hansı qüvvənin dayandığını təsəvvür etmək çətin olmaz. Türkiyə savaşa girərsə, ən qısa müddətdə Dəməşqə çatar".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.