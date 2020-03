İtaliya A Seriyasının 26-cı turunda bu həftə keçiriləcək 5 oyun koronavirusun yayılması təhlükəsinə görə təxirə salınıb.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin görüşlər "Udenize" - "Fiorentina", "Milan" - "Genoa", "Parma" - SPAL, "Sassuolo" - "Breşia" və "Yuventus" - "İnter" matçlarıdır.



Qarşılaşmaların mayın 13-də keçiriləcəyi bildirilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.