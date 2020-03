Yeni qatlanabilən ''İphone 12'' marağa səbəb oldu - VİDEO

''Apple'' firması qatlanabilən smartfonun ilk modelinin videosunu təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir çox smartfon istehsalçısının qatlanabilən telefon modeli təqdim olunsa da bu istifadəçilərin marağına səbəb olmamışdı.

Xüsusilə də Samsunq firmasının "Galaxy Fold'' modeli ekranında olan problemlər səbəbi ilə narazılıqla qarşılanıb. Amma görünür son zamanlar ''Apple'' firması qatlanabilən smartfon istehsalında maraqlıdır. Dizayner Ben Gesk yeni modelin videosunu hazırlayıb.

Qatlanabilən modelin videosu ''Twitter'' sosial şəbəkəsində paylaşıldıqsan sonra ''Apple" istifadəçiləri tərəfindən müsbət qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.