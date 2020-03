“Bank of Baku” ASC-nin Ödəniş kart müştəriləri ilə iş və kampaniyaların təşkili şöbəsinin yeni müdiri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Vitaliy Biryuçkov təyin edilib.

O, bu vəzifəyə artıq mart ayından etibarən icra etməyə başlayıb.

Qeyd edək ki, Biryuçkov 2019-cu ilin avqustundan Bank of Baku-ya gəlib. Daha əvvəl isə o, “AFB Bank” ASC-də çalışıb.

