Şahmat üzrə Avropa çempionatı təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna koronavirus pandemiyası səbəb olub. Mayın 18-29-da təşkil olunmalı yarış Sloveniyada keçirilməli idi. Lakin Avropa Şahmat İttifaqı (ECU) yarışı dekabrın 8-21-də təşkil olunmasına qərar verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.