“Real Madrid” klubunun prezidenti Fiorentino Peres adını UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə yazdıra bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Real Madrid” klubu Çempionlar Liqasının qalibi olacağı təqdirdə Florentino Peresin prezidentlik etdiyi dövrdə 7-ci dəfə bu mükafata sahib çıxacaq.Futbol tarixində isə indiyədək heç bir klub prezidenti 7 dəfə bu mükafata sahib çıxmayıb.

Qeyd edək ki, Florentino Peres komandaya bir mövsüm daha başçılıq etdikdən sonra ayrılacağını bildirib.

