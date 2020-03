Tofiq Yaqublu barəsində həbs qətimkan tədbiri seçildi

Nizami Rayon Məhkəməsində Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublun barəsində həbs qətiman tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının verdiyi təqdimata baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nizami Rayon Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü (xuliqanlıq, silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə edilməklə törədilməsi zərər çəkmiş şəxsə zor tətbiq olunması ilə, yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşayiət olunduqda) maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs paytaxt sakini Tofiq Yaqublunun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.